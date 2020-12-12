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Сегодня белорусы смогут задать вопросы министру культуры Анатолию Маркевичу

12.12.2020 12:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Он проведет прямую телефонную линию в Министерстве культуры. Звонки принимаются с 9:00 до 12:00

По традиции сегодня на телефонную связь выйдут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан в субботу ответит заместитель председателя Иван Маркевич, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.
 
 
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Он проведет прямую телефонную линию в Министерстве культуры. Звонки принимаются с 9:00 до 12:00 По традиции сегодня на телефонную связь выйдут и заместители...
 
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