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Не стало легендарного актера Валентина Гафта

12.12.2020 12:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Трагическая новость, которая пришла буквально только что. Не стало Валентина Гафта. Советский и российский актер театра и кино театральный режиссер, поэт и писатель. Народным он был во всех смыслах. Первую эпизодичную кино в кино сыграл в 1956 году в детективе "Убийство на улице Данте". Однако, обладая ярко выраженной харизмой, он сразу полюбился зрителям. Самые яркие его роли - в остросоциальных картинах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…". Всего в его послужном списке более 170 различных фильмов. Валентин Гафт - лауреат различных премий в сфере культуры. Похороны пройдут 15 декабря на Троекуровском кладбище, на аллее актеров.

 
Теги: Новости
 
 
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Трагическая новость, которая пришла буквально только что. Не стало Валентина Гафта. Советский и российский актер театра и кино театральный режиссер, поэт и...
 
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