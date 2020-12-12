Не стало легендарного актера Валентина Гафта

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Трагическая новость, которая пришла буквально только что. Не стало Валентина Гафта. Советский и российский актер театра и кино театральный режиссер, поэт и писатель. Народным он был во всех смыслах. Первую эпизодичную кино в кино сыграл в 1956 году в детективе "Убийство на улице Данте". Однако, обладая ярко выраженной харизмой, он сразу полюбился зрителям. Самые яркие его роли - в остросоциальных картинах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…". Всего в его послужном списке более 170 различных фильмов. Валентин Гафт - лауреат различных премий в сфере культуры. Похороны пройдут 15 декабря на Троекуровском кладбище, на аллее актеров.