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Клятва на верность Родине! Сегодня присягу принесли около восьми тысяч новобранцев
12.12.2020 12:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКлятву на верность Родине произнесли около восьми тысяч военнослужащих, которых призвали на срочную службу и в резерв. Из них большая часть в 72 гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. В торжественных мероприятиях принимает участие заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко.
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Клятву на верность Родине произнесли около восьми тысяч военнослужащих, которых призвали на срочную службу и в резерв. Из них большая часть в 72 гвардейском...
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