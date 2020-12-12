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В Могилевской области продолжается проверка органов управления территориальной обороны
12.12.2020 12:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Под руководством военного ведомства и местных органов власти сформировано стрелковое подразделение. Его пополнили военнослужащие, которых призвали из запаса. Проходит слаживание подразделений. В течение нескольких дней бойцы будут повышать навыки обращения со стрелковым оружием.
На завершающем этапе комплексной проверки будут проведены командно-штабные учения с привлечением всех органов управления и территориальных войск под руководством заместителя губернатора Могилевской области.
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Под руководством военного ведомства и местных органов власти сформировано стрелковое подразделение. Его пополнили военнослужащие, которых призвали из запаса....
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