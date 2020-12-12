В Могилевской области продолжается проверка органов управления территориальной обороны

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Под руководством военного ведомства и местных органов власти сформировано стрелковое подразделение. Его пополнили военнослужащие, которых призвали из запаса. Проходит слаживание подразделений. В течение нескольких дней бойцы будут повышать навыки обращения со стрелковым оружием.



Алексей Березовский, начальник штаба района территориальной обороны: "Мы должны понимать, что каждый человек живет на своей земле, и оборона земли является святым делом".

На завершающем этапе комплексной проверки будут проведены командно-штабные учения с привлечением всех органов управления и территориальных войск под руководством заместителя губернатора Могилевской области.