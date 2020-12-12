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Доходы белорусов за 5 лет выросли на 12 %

12.12.2020 12:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главный итог развития государства - рост благосостояния белорусов. Доходы населения за прошедшую пятилетку выросли на 12 % - что выше прогнозного показателя. Инфляция уменьшилась в 2,5 раза и не превышала 5 %. Об итогах реализации Программы социально-экономического развития до 2020 года нашему телеканалу рассказала депутат Палаты представителей Светлана Горваль. Мы сохранили статус надежного игрока на мировом рынке, а бренд "Сделано в Беларуси" укрепился в сознании иностранцев. Но пандемия и другие внешние факторы внесли свои коррективы. Выполнено не все, что было запланировано. Часть из этих вопросов найдут отражение в решениях, принятых на очередном Всебелорусском собрании, которое запланировано на начало будущего года.

На Всебелорусском народном собрании мы должны говорить не столько о достижениях, сколько о проблемах

Депутат отметила, что белорусы принимают участие в формировании повестки предстоящего республиканского форума, уже озвучено более 8 тысяч предложений. Это подтверждает, что такой формат общения власти и населения конструктивен и пользуется спросом у белорусов.


 
 
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Главный итог развития государства - рост благосостояния белорусов. Доходы населения за прошедшую пятилетку выросли на 12 % - что выше прогнозного показателя....
 
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