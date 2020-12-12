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Торговые сети Беллегпрома обеспечены новогодними товарами в полной мере
12.12.2020 13:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Практически все торговые сети концерна "Беллегпром" полностью обеспечены праздничными товарами - сообщили в ведомстве. Разработкой праздничного ассортимента предприятия отрасли начали заниматься еще в мае. Разнообразие тематической продукции - от праздничных защитных масок до комплектов столового белья и валенок. Особым спросом у покупателей пользуются полотенца, скатерти и праздничная одежда.
Вадим Ламков, зампредседателя концерна "Беллегпром":
Кстати, во всей фирменной сети концерна предлагают новогодние скидки до 70 %. Они, как правило, действуют с 1 декабря и захватывают январь, а некоторые - даже и февраль.
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Практически все торговые сети концерна "Беллегпром" полностью обеспечены праздничными товарами - сообщили в ведомстве. Разработкой праздничного ассортимента...
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