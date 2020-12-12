Торговые сети Беллегпрома обеспечены новогодними товарами в полной мере

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Практически все торговые сети концерна "Беллегпром" полностью обеспечены праздничными товарами - сообщили в ведомстве. Разработкой праздничного ассортимента предприятия отрасли начали заниматься еще в мае. Разнообразие тематической продукции - от праздничных защитных масок до комплектов столового белья и валенок. Особым спросом у покупателей пользуются полотенца, скатерти и праздничная одежда.





Вадим Ламков, зампредседателя концерна "Беллегпром":

"Наши предприятия работают над новогодней тематикой, начиная с весны, и конечно, всякий раз предлагаются по возможности какие-то находки и какие-то новые решения для того, чтобы заинтересовать покупателей. Не секрет ни для кого, что сейчас огромные предложения, огромная конкуренция на рынке и поэтому, чтобы нашим предприятиям нормально существовать, хорошо продавать свою продукцию, им нужно быть на острие покупательского спроса и находить новые неожиданные решения".

Кстати, во всей фирменной сети концерна предлагают новогодние скидки до 70 %. Они, как правило, действуют с 1 декабря и захватывают январь, а некоторые - даже и февраль.