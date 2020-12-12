Источник материала: БT

За мирную и процветающую Беларусь! Сегодня участники автопробега "За единую Беларусь"отправились в один из мировых центров карьерного машиностроения в Жодино. Маршрут стартовал в Минске. Обратный путь автопробега будет пролегать через Борисов. Участники посетили легендарный завод БелАЗ. Гости увидели самый большой в мире карьерный самосвал, а также выставочную площадку и цех сборки.

Второй точкой маршрута станет автомобильный завод Geely. Там пройдет экскурсия по производству и тест-драйв.