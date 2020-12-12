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Участники автопробега "За единую Беларусь" посетили легендарный завод БелАЗ
12.12.2020 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За мирную и процветающую Беларусь! Сегодня участники автопробега "За единую Беларусь"отправились в один из мировых центров карьерного машиностроения в Жодино. Маршрут стартовал в Минске. Обратный путь автопробега будет пролегать через Борисов. Участники посетили легендарный завод БелАЗ. Гости увидели самый большой в мире карьерный самосвал, а также выставочную площадку и цех сборки.
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За мирную и процветающую Беларусь! Сегодня участники автопробега "За единую Беларусь"отправились в один из мировых центров карьерного машиностроения в Жодино....
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