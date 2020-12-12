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Священные для белорусов места иногда становятся местом для откровенной вакханалии
12.12.2020 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа днях радикалы и следящие за их мракобесием телеграм-каналы, а также деструктивные ресурсы, облюбовали мемориал "Яма". Он, напомним, был создан в память о жертвах еврейского гетто Минска. Пляски и песнопения оппозиции здесь не могли не вызвать бурю возмущения у белорусов и потомков тех, кто был расстрелян и замучен нацистами. Раввин Бобруйска Шауль Хабабо попросил не трогать святыни.
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На днях радикалы и следящие за их мракобесием телеграм-каналы, а также деструктивные ресурсы, облюбовали мемориал "Яма". Он, напомним, был создан в память о жертвах...
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