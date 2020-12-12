ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Священные для белорусов места иногда становятся местом для откровенной вакханалии

12.12.2020 15:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На днях радикалы и следящие за их мракобесием телеграм-каналы, а также деструктивные ресурсы, облюбовали мемориал "Яма". Он, напомним, был создан в память о жертвах еврейского гетто Минска. Пляски и песнопения оппозиции здесь не могли не вызвать бурю возмущения у белорусов и потомков тех, кто был расстрелян и замучен нацистами. Раввин Бобруйска Шауль Хабабо попросил не трогать святыни.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях радикалы и следящие за их мракобесием телеграм-каналы, а также деструктивные ресурсы, облюбовали мемориал "Яма". Он, напомним, был создан в память о жертвах...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ю. Атаманюк: То, что сейчас происходит в Украине, - это естественный отбор трудовых мигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика