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Ю. Атаманюк: То, что сейчас происходит в Украине, - это естественный отбор трудовых мигрантов
12.12.2020 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ результате таких действий властей население "незалежной" стремительно тает. Как исчезает и рабочая сила, пытаясь ухватиться за любую копейку в соседних странах. "То, что сейчас происходит в Украине, - это естественный отбор трудовых мигрантов", - отметил экономист Юрий Атаманюк.
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В результате таких действий властей население "незалежной" стремительно тает. Как исчезает и рабочая сила, пытаясь ухватиться за любую копейку в соседних странах....
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