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Новобранцы принимают присягу в военных частях Беларуси
12.12.2020 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси: "На всех заставах нами созданы условия для проживания. Это условия 21 века. Мы приглашаем в любое время родителей посетить любую погранзаставу, где служат их дети. В любое время. Даже не надо предупреждать нас. Приедут - посмотрят, как живут их дети, чем питаются. Это наша задача, наша гордость".
Впереди обучение. По окончании учебного процесса солдаты направляются в различные подразделения границы.
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Сегодня по всей стране новобранцы принимают военную присягу. Клятву на верность белорусскому народу принесли и пограничники. Слова присяги произнесли более 1700...
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