Новобранцы принимают присягу в военных частях Беларуси

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Сегодня по всей стране новобранцы принимают военную присягу . Клятву на верность белорусскому народу принесли и пограничники. Слова присяги произнесли более 1700 солдат, которых призвали осенью в органы пограничной службы. Торжественные церемонии прошли практически во всех воинских частях. К примеру, на строевом плацу Лидского пограничного отряда слова "Торжественно клянусь!" прозвучали 132 раза. Еще на этапе отбора в военных комиссариатах эти призывники прошли тщательное медицинское обследование, а также психологическое тестирование. Для службы на границе имеет значение образование, социальная характеристика, моральные качества и даже семейное положение. Как и весной, из-за эпидемической ситуации в мире на мероприятии не присутствовали близкие молодых ребят.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси: "На всех заставах нами созданы условия для проживания. Это условия 21 века. Мы приглашаем в любое время родителей посетить любую погранзаставу, где служат их дети. В любое время. Даже не надо предупреждать нас. Приедут - посмотрят, как живут их дети, чем питаются. Это наша задача, наша гордость".

Впереди обучение. По окончании учебного процесса солдаты направляются в различные подразделения границы.