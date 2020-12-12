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Народный - во всех смыслах. Не стало Валентина Гафта

12.12.2020 15:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не стало Валентина Гафта. В возрасте 85 лет скончался советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Народный - во всех смыслах. Прежде, чем взойти на кинематографический Олимп, Валентин Гафт сделал блестящую театральную карьеру - играл во многих театрах, однако настоящим театральным домом для него стал "Современник", которому был верен последние 45 лет.


Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Валентина Гафта в связи со смертью актера

"Творчество Валентина Иосифовича хорошо знают и любят на белорусской земле. Благодаря исключительному таланту, он покорил сердца миллионов зрителей и добился настоящего успеха. Многогранное дарование и огромная работоспособность снискали глубокое уважение профессионалов и всенародную любовь. Работы мастера - это целая эпоха в развитии современного театра и кино".

Его жизнь, словно драматическое произведение, была насыщена как стремительными взлетами, так и болезненными падениями

Настоящая слава и всесоюзная любовь пришли к актеру только в середине 70-х. За свою жизнь Гафт исполнил около 200 ролей в театре и кино. Он играл в постановках Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и других знаменитых режиссеров. Самыми заметными его киноработами стали роли в таких лентах, как "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж", "Старые клячи","Сирота казанская", "О бедном гусаре замолвите слово"…

Валентин Гафт обладал не только актерским талантом

Свои острые сатирические эпиграммы, поэт посвящал коллегам-артистам. Первая книга его стихов вышла в конце 80-х.
Причина смерти Валентина Гафта не уточняется. Добавим, что в августе 2019 года народный артист РСФСР перенес инсульт. После госпитализации продолжал восстановление в реабилитационном центре. Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище на аллее актеров.

 
 
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Не стало Валентина Гафта. В возрасте 85 лет скончался советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Народный - во всех смыслах....
 
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