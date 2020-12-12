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В Витебске люди взяли на себя кредиты и дали в долг около 30 тысяч рублей знакомому. Ищут пострадавших

12.12.2020 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске следователи ищут потерпевших от действий мужчины который уговаривал знакомых оформлять на себя кредиты, обещал гасить долги сам, но не сделал этого.


Фото: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, 29-летний житель Верхнедвинска уговаривал знакомых оформлять на свои паспорта кредиты в банках, также давать ему деньги в долг. Мужчина обещал, что будет выплачивать взносы по кредитам и вернет все долги. Взятые на себя обязательства он не выполнял, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Известно об 11 фактах противоправной деятельности мужчины, сумма ущерба — не менее 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи ищут пострадавших от действий мужчины на фото и просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно).

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске следователи ищут потерпевших от действий мужчины который уговаривал знакомых оформлять на себя кредиты, обещал гасить долги сам, но не сделал этого.
 
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