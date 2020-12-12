Сотни разбитых авто и очереди в травмпункты. Как Гомельщина переживает ледяной коллапс

Источник материала: Tut.by

Мокрый снег вперемежку с дождем и сильным ветром ночью, а утром — мороз и — ледяной коллапс. Дороги, дома, машины, деревья — все в прозрачной глазури, которую просто так не слижешь — нужен лом и много песка. В этом ледяном плену гомельчане уже находятся двое суток. Вопрос у всех один — когда это закончится?





Хуже всего было в пятницу утром. К происходящему оказались не готовы все. Водители — зафиксировано рекордное количество ДТП. Пешеходы — их уже вторые сутки бинтуют травматологи. Ну и, конечно, коммунальщики, которые снова проморгали прогноз погоды.





Справедливости ради нужно отметить, что благодаря усилиям коммунальных служб центральные улицы и магистрали все-таки не превратились в каток. Но стоит автомобилистам с них свернуть, сразу становится опасно.

По данным ГАИ, за сутки 11 декабря в области произошло более 150 ДТП.

Еще хуже пешеходам. Тротуары — словно заколдованное зеркало. Только посмотрелся в него и уже в очереди в травмпункт.





В Гомеле с травмами сейчас принимают лишь в одном месте — в больнице скорой помощи на улице Комиссарова. Травмпункт в Гомельской городской клинической больнице № 1 на Сельмаше перепрофилирован для приема ковидных больных.





За пятницу, говорят в БСМП, приняли около сотни пострадавших. В субботу в десять утра в травмпункте снова очередь. И люди все прибывают. У тех, кто под кабинетом, в основном голеностопные и лучезапястные травмы различной степени тяжести.





По данным Минздрава, за сутки в больницы Гомельской области с гололедными травмами обратились — 868 человек. 88 из них госпитализировано.





Пока одни поправляют здоровье, другие его укрепляют спортом. Если есть коньки, гонять во всю мощь можно теперь прямо возле дома, как это делают жители Красного Маяка.

Завтра синоптики обещают потепление — лед немного подтает, а ветер стихнет. Но после обеда ожидается другая напасть — метель и мокрый снег. Берегите себя!



