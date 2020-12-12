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Автопробег "За единую Беларусь!". Стартует акция в 8:30 утра в Уручье
12.12.2020 19:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Важно поддержать каждого. И участники патриотической акции останавливаться не намерены. Выезжая из части, военнослужащие должны помнить, что народ Беларуси с ними "в одном строю"! Поддержать ребят, которые стоят на страже мира и спокойствия нашей страны, завтра выйдут участники автопробега "За единую Беларусь!".
Стартует акция в 8:30 утра в Уручье. Далее автоколонна с государственной символикой будет сопровождать наших защитников к месту выполнения задач.
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Важно поддержать каждого. И участники патриотической акции останавливаться не намерены. Выезжая из части, военнослужащие должны помнить, что народ Беларуси с ними...
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