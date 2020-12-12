Источник материала: БT

Важно поддержать каждого. И участники патриотической акции останавливаться не намерены. Выезжая из части, военнослужащие должны помнить, что народ Беларуси с ними "в одном строю"! Поддержать ребят, которые стоят на страже мира и спокойствия нашей страны, завтра выйдут участники автопробега "За единую Беларусь!".

Стартует акция в 8:30 утра в Уручье. Далее автоколонна с государственной символикой будет сопровождать наших защитников к месту выполнения задач.