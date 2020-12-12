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Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу. По этому поводу в резиденции устроили большой праздник. По традиции именно с приезда внучки Деда Мороза в поместье открывают сезон новогодних чудес. В этом году начало декабря выдалось бесснежным, поэтому Снегурочка прибыла не на санях, а в карете. Согласно легенде, она привезет собой с севера морозы: вместе со Снегурочкой в Беларусь вернулась Матушка Зима и другие сказочные персонажи. Для всех гостей поместья устроили настоящий пир с традиционными пущанскими угощениями: блинами с вареньем из дикоросов, ухой и травяным чаем.

Снегурочка: "Соскучились по Дедушке Морозу, по гостям нашим. И маленьким, и большим! Конечно, на Южном полюсе мы не скучали, нужно было приготовить много подарочков. Дорога пролетела очень быстро: не замечали ни километры, ни города - так хотели всех увидеть".

Дмитрий Гуштук, турист: "Приехали за настроением, за праздником, показать детям Деда Мороза, чтобы они поверили в сказку! Хочется пожелать, всем здоровья, счастья, добра. Чтобы они верили в сказку и несли сказку детям!".

Маленьких и взрослых гостей пригласили на экскурсию по сказочному поместью: все желающие могли сфотографироваться на крыльце дома Деда Мороза, загадать желание возле волшебной мельницы и, конечно, поводить хороводы вокруг ели.