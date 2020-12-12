Воспитание патриотизма - способ противостоять попыткам переписать историю

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Для современного поколения важно сохранить правдивые воспоминания о Великой Отечественной войне. Искажение фактов истории опасно не только в масштабе всего государства, но и отдельно каждой семьи. О воспитании патриотизма и гражданской ответственности говорили сегодня в столице. На конференции, посвященной 75-летию Победы, собрались политологи, историки и депутаты. Приехали специалисты, в том числе из России. По мнению экспертов, сейчас важно сохранить историческое наследие. Вот уже 75 лет как наши деды и прадеды отстояли свободу и мир на нашей земле. А сегодня происходит подмена понятий и наших ценностей, подвиги защитников пытаются очернить. На улицах, в социальных сетях появляются нацистские лозунги и символика. Вопросы циничной пропаганды должны быть решены и на законодательном уровне. Поэтому сейчас общая задача, говорят эксперты, противостоять попыткам переписать историю. Особенно в современных реалиях, когда героизацией нацизма проложен путь к экстремизму, где конечная цель - подрыв суверенитета нашей страны.

Сергей Лущ, председатель правления Ассоциации содействия интеграции, сопредседатель гражданской инициативы "Союз": "Это не просто символизм - 75 лет Победы, но мы же сейчас говорим о смыслах, о ценностных основаниях. Сегодня наша задача на экспертном уровне - найти подходы, выработать принципы и концепцию, как эффективно защищать свою историческую память и как доносить эти знания до следующих поколений. Чтобы прочно и крепко стоять на ногах. Этот же вопрос актуален и для Союзного государства. Если мы его продолжаем развивать, укреплять, то на каких ценностных и мировоззренческих основаниях должен развиваться наш белорусско-российский союз".

Владимир Кравцов, профессор кафедры Института государственной службы и управления (Россия): "Во-первых, это наша общая победа, которая пришла и в Россию, и в Беларусь. И мы ее делить не можем вообще никак. То, что сейчас происходит, в том числе и в Беларуси, некие отголоски приходят и к нам в Россию, к сожалению. У нас тоже есть попытки героизации различных немецких прихвостней. И, конечно, российское государство, российское руководство, в том числе и я - как человек, который преподает детям, мы говорим о том, что на все нападки, которые происходят сейчас, чтобы очернить историческую память двух наших народов, мы должны отвечать адекватными действиями".

Сергей Пухальский, председатель брестской городской организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане": "Мы - ветераны войны, которые видели, что такое гражданская война, что такое сожженные кишлаки, что такое люди, которые в семьях ненавидят друг друга. Мы хорошо понимаем, что наше общество не должно столкнуться с подобными тенденциями. Я считаю просто необходимым напомнить о том: мы - наследники великого поколения победителей, и только вместе мы можем противостоять чуждой идеологии".

Также, по мнению экспертов, необходимо укреплять отношения братских народов. К слову, завтра - второй день конференции. Эксперты соберутся, чтобы обсудить новые вопросы. В частности, роль молодежи в сохранении народной памяти о Великой Отечественной войне.