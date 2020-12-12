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Бело-красно-белый. История непризнанного флага

12.12.2020 21:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для понимания: предназначение так называемого религиозного гимна, как и непризнанного бело-красно-белого флага, было в служении у тех, кто исполнял приказы фашистских оккупантов. Они жгли деревни, уничтожали евреев и строили лагеря смерти.
 
 
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Для понимания: предназначение так называемого религиозного гимна, как и непризнанного бело-красно-белого флага, было в служении у тех, кто исполнял приказы ...
 
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