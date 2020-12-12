|
Бело-красно-белый. История непризнанного флага
12.12.2020 21:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля понимания: предназначение так называемого религиозного гимна, как и непризнанного бело-красно-белого флага, было в служении у тех, кто исполнял приказы фашистских оккупантов. Они жгли деревни, уничтожали евреев и строили лагеря смерти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для понимания: предназначение так называемого религиозного гимна, как и непризнанного бело-красно-белого флага, было в служении у тех, кто исполнял приказы ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)