ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О социальных расходах на следующий год расскажет Ирина Костевич в "Главном эфире"

12.12.2020 21:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Рост расходов на социальную сферу в следующем году составит более трех миллиардов рублей. Такие данные озвучил Минфин. Прибавку к заработку получат абсолютно все работники бюджетных организаций. Предусмотрены надбавки врачам, которые работают в условиях пандемии. Востребованным остается и семейный капитал. Беларусь сохраняет социальную ориентированность экономики. В парламенте находится проект бюджета Фонда социальной защиты на будущий год. И он не только не уменьшен, напротив, увеличен. Деньги пойдут на выплату пенсий по возрасту и пособия.

О социальных расходах на следующий год, развитии пенсионной системы, декретном отпуске и банке вакансий - глава Минтруда Ирина Костевич в "Главномэфире" в это воскресенье.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост расходов на социальную сферу в следующем году составит более трех миллиардов рублей. Такие данные озвучил Минфин. Прибавку к заработку получат абсолютно все...
 
Новости дня
Новости общества
 
Блогеры-патриоты провели совместную встречу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика