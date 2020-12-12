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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О социальных расходах на следующий год расскажет Ирина Костевич в "Главном эфире" Рост расходов на социальную сферу в следующем году составит более трех миллиардов рублей. Такие данные озвучил Минфин. Прибавку к заработку получат абсолютно все...

Рост расходов на социальную сферу в следующем году составит более трех миллиардов рублей. Такие данные озвучил Минфин. Прибавку к заработку получат абсолютно все работники бюджетных организаций. Предусмотрены надбавки врачам, которые работают в условиях пандемии. Востребованным остается и семейный капитал. Беларусь сохраняет социальную ориентированность экономики. В парламенте находится проект бюджета Фонда социальной защиты на будущий год. И он не только не уменьшен, напротив, увеличен. Деньги пойдут на выплату пенсий по возрасту и пособия.О социальных расходах на следующий год, развитии пенсионной системы, декретном отпуске и банке вакансий - глава Минтруда Ирина Костевич вв это воскресенье.