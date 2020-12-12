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Блогеры-патриоты провели совместную встречу

12.12.2020 21:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Объединение общества - главная задача, которую перед собой ставят патриотически настроенные блогеры. Сегодня они впервые провели совместную встречу в Бресте. Информационные партизаны из разных регионов страны высказались о событиях в Беларуси, обсудили сотрудничество и проблемы в информационном поле. Активисты отметили, что сегодня важно высказывать свою гражданскую позицию и нести ее в массы, не замалчивать проблемы и рассказывать о них объективно, работая на объединение.

"Мы заявили о своей позиции, о несогласии с любыми радикальными действиями, проинформировали общество о том, что мы есть, о том, что мы будем воздействовать на общественное мнение и сознание. Будем предоставлять объективную информацию, которую видим мы".

Инициатором такого съезда выступил блогер Алексей Голиков. Символично, что встреча состоялась в Брестской крепости.

 
Теги: Брест
 
 
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Объединение общества - главная задача, которую перед собой ставят патриотически настроенные блогеры. Сегодня они впервые провели совместную встречу в Бресте....
 
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