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За полярным кругом наблюдают за северным сиянием
12.12.2020 21:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрирода добавляет чудес в этот непростой год. За полярным кругом снова наблюдают за одним из красивейших природных явлений - северным сиянием! Небо над Мурманском окрасилось в цвет изумрудов и малахитов. Напомним, завораживающее явление возникает в результате изменений в магнитосфере, вызванных солнечным ветром.
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Природа добавляет чудес в этот непростой год. За полярным кругом снова наблюдают за одним из красивейших природных явлений - северным сиянием! Небо над Мурманском...
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