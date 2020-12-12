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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За полярным кругом наблюдают за северным сиянием Природа добавляет чудес в этот непростой год. За полярным кругом снова наблюдают за одним из красивейших природных явлений - северным сиянием! Небо над Мурманском...

Природа добавляет чудес в этот непростой год. За полярным кругом снова наблюдают за одним из красивейших природных явлений - северным сиянием! Небо над Мурманском окрасилось в цвет изумрудов и малахитов. Напомним, завораживающее явление возникает в результате изменений в магнитосфере, вызванных солнечным ветром.