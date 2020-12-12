С приезда Снегурочки в поместье Деда Мороза открывают сезон новогодних чудес

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Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу . По традиции именно с приезда внучки в поместье Деда Мороза открывают сезон новогодних чудес. По этому поводу в резиденции устроили большой праздник - с песнями, хороводами, пущанскими угощениями и подарками. Репортаж из новогодней сказки у Марии Тройнич.





Вековые ели, легкий мороз и звон колокольчиков: Снегурочка возвращается из северных краев в резиденцию Деда Мороза. Такую сказку наяву можно увидеть только раз в год и в Беловежской пуще.



Снегурочка: "Соскучились по Дедушке Морозу, по гостям нашим. И маленьким, и большим! Конечно, на Южном полюсе мы не скучали, нужно было приготовить много подарочков. Дорога пролетела очень быстро: не замечали ни километры, ни города - так хотели всех увидеть".



В это время у ворот поместья Снегурочку ожидают сотни гостей. И, конечно, главный хозяин волшебной резиденции.

В этом году начало зимы выдалось практически бесснежным, поэтому в поместье Снегурочка приезжает не на санках, а в карете. Впрочем, настоящую зиму с морозами внучка волшебника обещает привезти с собой. С ней едут Матушка Зима и другие сказочные герои.



По традиции именно с приезда внучки в поместье Деда Мороза открывают сезон чудес и обратный отсчет перед Новым годом. Снегурочка будет помогать принимать гостей и готовить подарки.



Дед Мороз: "Все изменится! Новый год, наконец, наступит! Потому что как же без Снегурочки, Матушки Зимы, без дочерей моих любимых! Новый год не наступит, дорогие мои! Пусть сбываются самые заветные ваши желания! Пусть этот год будет самым добрым для вас! Пусть все будут здоровы!".



Сейчас в поместье зимнего волшебника начнется горячая пора: экскурсии идут с утра до вечера. Каждый желающий может увидеть, как живет главный белорусский Дед Мороз и шепнуть ему о своем новогоднем желании. Для пятилетней Лизы мечта исполнилась почти мгновенно



Елизавета Кальчевская: "Мне нравятся куклы, нравится Новый год, я люблю Дедушку Мороза".



Поверить в волшебство и зарядиться новогодним настроением с удовольствием едут и взрослые. По случаю праздника для всех гостей устроили настоящий пир с традиционными пущанскими угощениями: блинами с вареньем и медом, ухой и травяным чаем. Все выращено в Беловежской пуще.



Дмитрий Гуштук, турист: "Приехали за настроением, за праздником, показать детям Деда Мороза, чтобы они поверили в сказку! Хочется пожелать всем здоровья, счастья, добра. Чтобы они верили в сказку и несли сказку детям!".



Чтобы сказка пришла в каждый дом, в этом году в Беловежской пуще запустили сеансы видеосвязи. Так что, пообщаться лично с Дедом Морозом теперь можно из любой точки мира, где есть интернет. А для тех, кто хочет увидеть волшебника вживую, двери поместья всегда открыты. Принимать гостей резиденция будет и 31 декабря.