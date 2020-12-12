ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В "Дана Молл" устанавливают ель с элементами анимации и волшебства

12.12.2020 22:21 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Чуть больше двух недель отделяют нас от Рождества и Нового года. Праздничное настроение уже постепенно приходит на смену каждодневной рутине. В городах украшены елки, торговые центры готовятся устраивать праздничные распродажи. В крупнейшем из них в стране - "Дана Молл" - в Минске новогоднюю атмосферу создают с особенной тщательностью. Это то место, где действительно царит праздник.

Самый красивый атриум, и каждый год что-то новое. В "Дана Молл" устанавливают не просто ель, а создают законченную композицию в едином стиле с элементами анимации и волшебства.

В прошлые годы - Крайний Север и Антарктида, а сейчас Волшебный лес - настолько реальный, как живой! Композиция в "Дана Молл" ничем не уступает елкам в парижской "Галери Лафайет", в лондонском универмаге "Хэрродс" или барселонском центре "Корте Игнлес". Новогодняя ель в "Дана Молл" в белорусской столице получается даже ярче, масштабнее и интереснее. Волшебство в ваших руках!

Новогодняя елка в "Дана Молл" - сегодня самая фантастическая и популярная фотозона в столице! Хорошо известный в Беларуси застройщик любит удивлять, в том числе и своими жилыми комплексами: современными, красивыми, удобными для жизни.

Тысячи семей уже воспользовались скидками и рассрочками на 100 месяцев. Это больше 8 лет. Оплата сопоставима с арендой жилья в Минске. Только платят новоселы за свое жилье. Акция продлится до конца года. И это не все сюрпризы. Впереди - новогодние представления, спектакли и концерты - фирменная черта торгового центра. И 2021 год мы будем встречать круто! Несмотря на то, что из-за пандемии иностранных гостей в Минске меньше обычного.

Подход к безопасности максимально ответственный. На входе - специальные кабинки. Внутри - устройство, что распыляет раствор, убивающий вирусы. А забывчивым покупателям выдадут маску. Вирус праздник точно не омрачит. Здесь есть все, что бы вы хотели. Порадуют и предпраздничные распродажи. Акции, скидки каждый день привлекают покупателей за подарками к Рождеству и Новому году. Крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс ждет вас!


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чуть больше двух недель отделяют нас от Рождества и Нового года. Праздничное настроение уже постепенно приходит на смену каждодневной рутине. В городах украшены...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика