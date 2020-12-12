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Чуть больше двух недель отделяют нас от Рождества и Нового года. Праздничное настроение уже постепенно приходит на смену каждодневной рутине. В городах украшены елки, торговые центры готовятся устраивать праздничные распродажи. В крупнейшем из них в стране - "Дана Молл" - в Минске новогоднюю атмосферу создают с особенной тщательностью. Это то место, где действительно царит праздник.

Самый красивый атриум, и каждый год что-то новое. В "Дана Молл" устанавливают не просто ель, а создают законченную композицию в едином стиле с элементами анимации и волшебства.



В прошлые годы - Крайний Север и Антарктида, а сейчас Волшебный лес - настолько реальный, как живой! Композиция в "Дана Молл" ничем не уступает елкам в парижской "Галери Лафайет", в лондонском универмаге "Хэрродс" или барселонском центре "Корте Игнлес". Новогодняя ель в "Дана Молл" в белорусской столице получается даже ярче, масштабнее и интереснее. Волшебство в ваших руках!



Новогодняя елка в "Дана Молл" - сегодня самая фантастическая и популярная фотозона в столице! Хорошо известный в Беларуси застройщик любит удивлять, в том числе и своими жилыми комплексами: современными, красивыми, удобными для жизни.



Тысячи семей уже воспользовались скидками и рассрочками на 100 месяцев. Это больше 8 лет. Оплата сопоставима с арендой жилья в Минске. Только платят новоселы за свое жилье. Акция продлится до конца года. И это не все сюрпризы. Впереди - новогодние представления, спектакли и концерты - фирменная черта торгового центра. И 2021 год мы будем встречать круто! Несмотря на то, что из-за пандемии иностранных гостей в Минске меньше обычного.



Подход к безопасности максимально ответственный. На входе - специальные кабинки. Внутри - устройство, что распыляет раствор, убивающий вирусы. А забывчивым покупателям выдадут маску. Вирус праздник точно не омрачит. Здесь есть все, что бы вы хотели. Порадуют и предпраздничные распродажи. Акции, скидки каждый день привлекают покупателей за подарками к Рождеству и Новому году. Крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс ждет вас!





