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Что же это - историческая амнезия или диверсия, в том числе - против нашего государства? 75 лет назад в эти дни в Нюрнберге шел самый громкий судебный процесс - суд над высшем руководством нацистской Германии за преступления на оккупированных территориях.



Несколько десятков подсудимых были в ответе за миллионы человеческих жертв. Злодеяния нацистского режима на себе в полной мере испытали белорусы. Страна была оккупирована дольше всех остальных республик. Мы понесли и самые большие потери. Не досчитались каждого третьего.



Людей убивали тысячами, сотнями сжигали деревни. Практически в каждом населенном пункте у нас мемориал, в память об уничтоженных в годы войны. Не допустить реабилитацию и героизацию нацистских преступлений - задача нашего поколения. Елена Бормотова о том, что забыть нельзя.





Забвению не подлежит

Самое страшное преступление вермахта за годы Второй мировой войны





Анна Галинская, замдиректора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Шел Нюрнбергский процесс, в это время, в январе месяце, начался минский судебный процесс над немецко-фашистскими преступниками, и среди них был тот самый знаменитый Рихтер, который являлся как раз организатором озарических лагерей в прифронтовой полосе. Когда его спрашивали, а вы знали, что та местность, которую вы подготовили, она была рассчитана на 5 тысяч человек, а там содержалось более 50 тысяч, он сказал, что это не имело для него никакого значения".







В концлагерях Беларуси нацистами уничтожены сотни тысяч человек

Документы, которые легли в основу совместного российско-белорусского проекта "Забвению не подлежит". Зверства нацистского режима на оккупированной территории в 25 томах, 6 из которых - преступления, совершенные в Беларуси. Том на область. В каждом - от 500 до тысячи страниц. Большинство архивных дел лишь недавно были рассекречены.Анатолий Великий, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси: "Да, мы знали общую цифру сколько - сейчас это уточняется по деревням, по хуторам, по городским поселкам. И там приведены конкретно списки тех, кто участвовал в этих злодеяниях - и немцы, и полицейские, украинцы, белорусы, русские, представители других национальностей".В основе - материалы чрезвычайной государственной комиссии - союзной, республиканской, областной и районной. Весь срез. Кстати, документы районных ЧГК ранее никто не анализировал. Многие из нацистских преступлений, совершенных в Беларуси, рассматривали на процессе в Нюрнберге.А создание лагеря смерти в Озаричах назвали самым страшным преступлением вермахта за годы Второй мировой войны.

Вода из жаркого лета 1941-го. В той же таре. Бутылку во время раскопок на месте пересыльного лагеря в Дроздах обнаружил поисковый батальон. Она в экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны. Как и подлинные предметы из концлагеря в Тростенце, где погибли сотни тысяч людей.





13-й километр Могилевского шоссе. Здесь уже осенью 1941-го нацисты начинают процесс массового уничтожения мирных граждан. Конвейер смерти. Инфраструктуру не создавали. Да она и не нужна была. Сюда прибывал железнодорожный состав, людей убивали и ждали следующий… по расписанию. Живым из Благовщины никто не выходил. Еще до прибытия сюда людей уже приговорили к смерти. Нацистское решение обжалованию не подлежало.

Тростенец. Шок у членов ЧГК

В конце 1943 года, когда уже часть Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, начинается так называемая операция 1005 по сокрытию следов массового уничтожения мирного населения. Специальные команды из земли извлекают трупы и сжигают останки людей. А пеплом из человеческих тел удобряют поля в трудовом лагере. А в 1944 году, когда в Тростенце чрезвычайная государственная комиссия во рвах Благовщины обнаружила лишь пепел и костную массу.



Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ: "Такой трагедии вы не найдете ни в одном городе мира. Это одно из самых страшных мест Второй мировой войны - Минск. Более 400 тысяч. Более 200 - в Тростенце, это около 100 тысяч - Минское гетто. Это 80 тысяч - Масюковщина. Это 20 тысяч - лагерь на Широкой".



Преступления без срока давности





Всего в Беларуси нацистскими властями было создано около 300 гетто и порядка 260 концлагерей и лагерей смерти.



Более 9 тысяч населенных пунктов сожгли вместе с жителями. Сотни так и не возродились. Мемориалом всем сожженным деревням стала Хатынь. Уничтоженная деревня, которую знает весь мир.