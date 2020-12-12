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Не допустить реабилитацию и героизацию нацистских преступлений - задача нашего поколения
12.12.2020 22:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что же это - историческая амнезия или диверсия, в том числе - против нашего государства? 75 лет назад в эти дни в Нюрнберге шел самый громкий судебный процесс - суд над высшем руководством нацистской Германии за преступления на оккупированных территориях.
Забвению не подлежит
Документы, которые легли в основу совместного российско-белорусского проекта "Забвению не подлежит". Зверства нацистского режима на оккупированной территории в 25 томах, 6 из которых - преступления, совершенные в Беларуси. Том на область. В каждом - от 500 до тысячи страниц. Большинство архивных дел лишь недавно были рассекречены.
Анатолий Великий, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси: "Да, мы знали общую цифру сколько - сейчас это уточняется по деревням, по хуторам, по городским поселкам. И там приведены конкретно списки тех, кто участвовал в этих злодеяниях - и немцы, и полицейские, украинцы, белорусы, русские, представители других национальностей".
Самое страшное преступление вермахта за годы Второй мировой войны
А создание лагеря смерти в Озаричах назвали самым страшным преступлением вермахта за годы Второй мировой войны.
Анна Галинская, замдиректора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Шел Нюрнбергский процесс, в это время, в январе месяце, начался минский судебный процесс над немецко-фашистскими преступниками, и среди них был тот самый знаменитый Рихтер, который являлся как раз организатором озарических лагерей в прифронтовой полосе. Когда его спрашивали, а вы знали, что та местность, которую вы подготовили, она была рассчитана на 5 тысяч человек, а там содержалось более 50 тысяч, он сказал, что это не имело для него никакого значения".
В концлагерях Беларуси нацистами уничтожены сотни тысяч человек
Вода из жаркого лета 1941-го. В той же таре. Бутылку во время раскопок на месте пересыльного лагеря в Дроздах обнаружил поисковый батальон. Она в экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны. Как и подлинные предметы из концлагеря в Тростенце, где погибли сотни тысяч людей.
Тростенец. Шок у членов ЧГК
В конце 1943 года, когда уже часть Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, начинается так называемая операция 1005 по сокрытию следов массового уничтожения мирного населения. Специальные команды из земли извлекают трупы и сжигают останки людей. А пеплом из человеческих тел удобряют поля в трудовом лагере. А в 1944 году, когда в Тростенце чрезвычайная государственная комиссия во рвах Благовщины обнаружила лишь пепел и костную массу.
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