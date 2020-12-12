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В Минске и регионах готовы лыжные трассы и катки
12.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Спортивная городская инфраструктура Минска и регионов с каждым годом становится все более универсальной, и незаметно с наступлением зимнего сезона белорусы велосипеды и ролики на время оставляют в стороне и становятся на лыжи либо предпочитают коньки. На этой неделе завершилась подготовка катков и лыжных трасс для тех, кто предпочитает более равнинное времяпрепровождение, чем экстремальное, как в Силичах и Логойске. Снежные пушки и специальная техника работали на полную мощь, чтобы подготовить огромное количество специальных мест. И что важно - трассы и катки доступны и бесплатны, поэтому самое время разнообразить свой досуг. Андрей Козлов разбирался в спортивной инфраструктуре в канун зимнего сезона в столице и в областях.
Лыжероллерная трасса в Веснянке - уникальный пример городской инфраструктуры
С наступлением первых морозов специальные пушки работают на полную мощность и без перерывов производят снег, который тут же загружают в грузовики, и далее уплотняют проблемные участки трассы. Нескольких дней хватило для того, чтобы уже сделать полуторакилометровый круг для лыжников в Веснянке - именно так он выглядит с высоты птичьего полета.
В стране только профессиональные трассы на сегодня развиты абсолютно в каждой области. На них готовятся олимпийские чемпионы: будь то Чаусы - это Динара Алимбекова, Новополоцк - Ирина Кривко, Раубичи - вся национальная сборная, и другие. Всего же их в Беларуси порядка 20.
На эту минуту готовность к зимнему сезону номер один. Бонус - горячий чай и блины.
Пора вставать на лыжи.
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Спортивная городская инфраструктура Минска и регионов с каждым годом становится все более универсальной, и незаметно с наступлением зимнего сезона белорусы...
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