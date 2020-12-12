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Рубрика Марии Петрашко "Успеть до полуночи". Байден или Трамп?

12.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Смотрите авторскую рубрику Марии Петрашко "Успеть до полуночи".

Вернемся к событиям в США и обсудим, как разворачивалась эта президентская гонка.
До разрешения главной американской интриги остаются считанные дни - уже 14 декабря, в понедельник, коллегия выборщиков США окончательно определится, кто станет 46-м американским президентом: Байден или Трамп. От этого выбора зависит и расстановка сил на международной арене.
 
 
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Смотрите авторскую рубрику Марии Петрашко "Успеть до полуночи". Вернемся к событиям в США и обсудим, как разворачивалась эта президентская гонка. До...
 
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