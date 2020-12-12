По ОНТ рассказали «в чем суть претензий» к директору гродненского детского хосписа

Источник материала: Tut.by

Директора гродненского детского хосписа Ольгу Величко подозревают в незаконном использовании спонсорской помощи. Возбуждено уголовное дело. Госконтроль проводит проверку. Такая информация прозвучала в эфире ОНТ.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сообщается, что проверку начали «из-за неоднократных жалоб не только граждан, но и юридических лиц».

— Деньги собирались хосписом в 2017—2018 годах в рамках благотворительной акции «Дыши дома» и перечислялись на специальный расчетный счет. По окончании акции в июне 2018 года директор Гродненского детского хосписа Величко сняла с данного расчетного счета (свыше 17 тысяч рублей) и конвертировала их в иностранную валюту. В тот же период времени Величко был составлен фиктивный акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым родителям нуждающегося ребенка якобы были переданы наличные деньги в указанной сумме для самостоятельного приобретения аппарата ИВЛ. На самом деле, ни денежных средств, ни аппарат ИВЛ родителям ребенка не передавалось, — заявил представитель Управления департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Александр Петрусенко.

Деньги собирали на аппарат для 5-летней Даши, но девочка его так и не получила, звучит в сюжете.

Еще один пример «незаконного использования спонсорской помощи директором» приводит начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области Татьяна Слабыш:

— В августе 2020 год хоспис получил спонсорскую помощь от двух субъектов хозяйствования на оздоровление детей в лагере «Неман-72». Однако, как установлено в ходе проверки, хоспис не заключал договоры на оздоровление детей.

Среди нарушений — отсутствие инвентаризации.

— Проще говоря, все переданное имущество не подвергалось учету, рассказали в Госконтроле. Спонсорской помощью, предполагают в ведомстве, могли злоупотреблять. В отношении директора хосписа возбуждено уголовное дело — как раз в хищении женщину и подозревают. Наказание по статье — вплоть до 10 лет лишения свободы (вероятно, речь идет о ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК РБ. — Прим. TUT.BY), — сообщает автор сюжета. И добавляет, что «вопросы по части соблюдения закона возникли лишь к директору», а «хоспис, как благотворительная организация, может и даже должен сохраниться».

Общественная благотворительная организация «Гродненский детский хоспис» была основана в 2008 году для помощи тяжело и безнадежно больным детям, имеющим множественные нарушения развития, и их семьям. Сегодня под опекой организации находятся более 50 семей. Ранее претензий к организации не было. Проблемы появились этой осенью, после того как 15 октября в одном из дворов в микрорайоне Ольшанка во время благотворительной встречи была задержана ее директор Ольга Величко. Женщина провела сутки в ИВС, а позже была оштрафована на 15 базовых за участие в несанкционированном митинге, который проходил 6 сентября в областном центре. 22 октября в хоспис пришли сотрудники ДФР.

В протоколе осмотра было написано, что проводится проверка «в отношении должностных лиц ОБО „Гродненский детский хоспис“ по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов».

1 декабря сотрудники ДФР появились в хосписе вновь и забрали принадлежащий организации аппарат ИВЛ.

Что касается директора организации, то она была вынуждена временно уехать за границу. По ее словам, толчком к переезду стал звонок из школы, в котором ей сказали, что готовится социальное расследование, после которого могут изъять детей из семьи.

— В тот же день мне сказали, что некая структура мною интересуется. Тогда стало несмешно. Мы переночевали дома, собрали небольшую сумку, забрали детей и утром уехали. В четверг в хоспис пришел ДФР с заявлением, что организация не платит налоги. Говорили, что и в отношении меня возбудили уголовное дело. Однако так ли это — неизвестно, потому что адвокату не дают с ним ознакомиться, — рассказала Ольга Величко «Радыё Свабода».