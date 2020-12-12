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"Поколение.BY". Золотая кнопка YouTube: каково это - быть знаменитым тинейджером?
13.12.2020 07:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Панорама" продолжает знакомить с "Поколением.BY" - молодыми, амбициозными и талантливыми белорусами. На этот раз героиней новой серии нашей рубрики стала видеоблогер Ксения Левчик. Как юной исполнительнице удалось стать обладательницей золотой кнопки YouTube, и каково это - быть знаменитым тинейджером? Смотрите далее.
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"Панорама" продолжает знакомить с "Поколением.BY" - молодыми, амбициозными и талантливыми белорусами. На этот раз героиней новой серии нашей рубрики стала...
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