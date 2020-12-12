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Скоро заживет: Байден обследовал травмированную стопу
13.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек - Sputnik. Де-факто признанный победителем президенстких выборов в Америке Джо Байден сделал томографию поломанной в двух местах ступни, сообщают репортеры пула президента.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
По пути к врачу политик заметно прихрамывал. Две недели назад он играл со своей собакой и подскользнулся, в результате чего медики
Сегодня политика обследовали в госпитале Пенсильвании: провели томографию в положении стоя. По словам личного врача Байдена, одна кость скоро заживет, трещина в другой едва заметна.
Как сообщают журналисты пула, политик был в маске. К ношению средств индивидуальной защиты Байден не раз
После визита к врачу Байден вышел в хорошем настроении: с улыбкой помахал репортерам и заговорил с пешеходом на улице.
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Два перелома ступни назвавший себя президентом США политик получил во время игры с собакой две недели назад.
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