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Скоро заживет: Байден обследовал травмированную стопу

13.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек - Sputnik. Де-факто признанный победителем президенстких выборов в Америке Джо Байден сделал томографию поломанной в двух местах ступни, сообщают репортеры пула президента.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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По пути к врачу политик заметно прихрамывал. Две недели назад он играл со своей собакой и подскользнулся, в результате чего медики диагностировали трещины в двух костях стопы. Лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор заявил, что ему, возможно, несколько недель придется носить голеностопный протез.

Сегодня политика обследовали в госпитале Пенсильвании: провели томографию в положении стоя. По словам личного врача Байдена, одна кость скоро заживет, трещина в другой едва заметна.  

Как сообщают журналисты пула, политик был в маске. К ношению средств индивидуальной защиты Байден не раз призывал граждан США, подчеркивая, что делает это не как политик, а как патриот.

После визита к врачу Байден вышел в хорошем настроении: с улыбкой помахал репортерам и заговорил с пешеходом на улице.

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Теги: Минск
 
 
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Два перелома ступни назвавший себя президентом США политик получил во время игры с собакой две недели назад.
 
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