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Пинчанин в Telegram обвинил милиционера в геноциде и получил 2 года «химии» за клевету
13.12.2020 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 декабря в Пинске огласили приговор 31-летнему жителю города, который обвинялся в клевете в отношении сотрудника милиции, сообщает
Сообщается, что «обвиняемый 18 и 20 августа под псевдонимом распространил в одном из телеграм-каналов фото старшего оперуполномоченного с текстом, который содержал заведомо ложные, порочащие милиционера сведения, соединенные с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления — геноциде».
Суд признал пинчанина виновным в клевете и назначил 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Телефон, с которого обвиняемый отправил сообщение, конфисковали в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Телефон, с которого обвиняемый отправил сообщение, конфисковали в доход государства.
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