Пинчанин в Telegram обвинил милиционера в геноциде и получил 2 года «химии» за клевету

Источник материала: Tut.by

11 декабря в Пинске огласили приговор 31-летнему жителю города, который обвинялся в клевете в отношении сотрудника милиции, сообщает пресс-служба областного суда .



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Сообщается, что «обвиняемый 18 и 20 августа под псевдонимом распространил в одном из телеграм-каналов фото старшего оперуполномоченного с текстом, который содержал заведомо ложные, порочащие милиционера сведения, соединенные с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления — геноциде».

Суд признал пинчанина виновным в клевете и назначил 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Телефон, с которого обвиняемый отправил сообщение, конфисковали в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.