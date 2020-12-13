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Магазины Британии призвали запасаться едой на случай Brexit "без сделки"

13.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. Масштабные запасы еды, лекарств и ряда других товаров создают британские супермаркеты в нынешние выходные, подробности приводит издание Sunday Times.

По информации издания, если Великобритания и ЕС не достигнут сделки по Brexit, среди покупателей ожидается сильнейшая паника. По данным Sunday Times, минздрав страны предупредил поставщиков лекарств, медоборудования и вакцин, что нужно обеспечить шестинедельный запас на безопасных объектах в Британии. 

"Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану", – заявил изданию старший консультант одного из крупнейших супермаркетов.

По мнению собеседника издания, проблем с мясом и фруктами опасаться не стоит, а вот нехватка овощей может продлиться до трех месяцев. 

Затянувшийся Brexit

Британия вышла из ЕС в нынешнем году, однако пока что больших изменений это не вызвало: сейчас действует переходный период, в стране по-прежнему применяются нормы ЕС, она все еще член Единого рынка и ведет торговлю со странами союза без пошлин и квот, соблюдая для этого ряд условий.

Переходный период завершается 31 декабря, после чего эти нормы больше действовать не будут. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе заключить торговое соглашение.

Еврокомиссия предлагала заключить договор, по которому стороны будут торговать без пошлин и квот при выполнении определённых условий. Если же договор по торговле не будет согласован, стороны восстановят погранконтроль и определенные тарифы. Переговоры идут уже несколько месяцев и пока не дали результата. Между страной и союзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции.

При этом договор необходимо заключить в очень короткий срок, ведь он должен быть юридически выверен, переведен на необходимые языки и ратифицирован в ЕС и Британии. Только после этого он сможет вступить в силу. Ранее эксперты не исключали, что ЕС и Британия смогут договориться о некотором не столь масштабном соглашении на первое время.

 
Теги: Минск
 
 
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Gроблем с мясом и фруктами опасаться не стоит, а вот нехватка овощей может продлиться до трех месяцев.
 
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