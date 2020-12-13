ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый очаг птичьего гриппа обнаружили на западе Японии

13.12.2020 11:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в японской префектуре Сига, сообщает агентство Киодо.

Сига стала десятой префектурой, где из-за вспышки заболевания уничтожат птицу. Первые случаи были выявлены в начале ноября, за это время уже уничтожено 2 миллиона кур, это максимальное количество уничтоженной за один сезон птицы. К сегодняшнему дню очаги данного заболевания нашли в префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма и Окаяма.

Как сообщает агентство, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми обнаружили свыше 50 погибших кур. Реакция на птичий грипп оказалась положтельной, кроме того, в данном случае подозревают высокую патогенность заболевания.

В хозяйстве намерены уничтожить более 11 тысяч птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.

В радиусе 10 километров от этой фермы находятся еще шесть птицеферм, на которых в общей сложности выращивают около 58 тысяч кур. Сообщений об очагах птичьего гриппа на них пока не поступало.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В хозяйстве намерены уничтожить более 11 тысяч птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.
 
Новости дня
Новости общества
 
Акции солидарности и водометы в Минске. Что происходит в Беларуси 13 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика