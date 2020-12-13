Новый очаг птичьего гриппа обнаружили на западе Японии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в японской префектуре Сига, сообщает агентство Киодо.

Сига стала десятой префектурой, где из-за вспышки заболевания уничтожат птицу. Первые случаи были выявлены в начале ноября, за это время уже уничтожено 2 миллиона кур, это максимальное количество уничтоженной за один сезон птицы. К сегодняшнему дню очаги данного заболевания нашли в префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма и Окаяма.

Как сообщает агентство, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми обнаружили свыше 50 погибших кур. Реакция на птичий грипп оказалась положтельной, кроме того, в данном случае подозревают высокую патогенность заболевания.

В хозяйстве намерены уничтожить более 11 тысяч птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.

В радиусе 10 километров от этой фермы находятся еще шесть птицеферм, на которых в общей сложности выращивают около 58 тысяч кур. Сообщений об очагах птичьего гриппа на них пока не поступало.