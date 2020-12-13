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Сегодня участники патриотической акции "За единую Беларусь" выйдут поддержать военнослужащих
13.12.2020 11:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня участники патриотической акции "За единую Беларусь" выйдут поддержать военнослужащих, которые стоят на страже мира и спокойствия в нашей стране. Выезжая из части, ребята должны помнить, что народ Беларуси с ними в одном строю.
Стартовала акция полчаса назад в Уручье. Далее автоколонна с государственной символикой будет сопровождать наших защитников к месту выполнения задач.
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Сегодня участники патриотической акции "За единую Беларусь" выйдут поддержать военнослужащих, которые стоят на страже мира и спокойствия в нашей стране. Выезжая...
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