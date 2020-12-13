Источник материала: БT

Сегодня участники патриотической акции "За единую Беларусь" выйдут поддержать военнослужащих, которые стоят на страже мира и спокойствия в нашей стране. Выезжая из части, ребята должны помнить, что народ Беларуси с ними в одном строю.

Стартовала акция полчаса назад в Уручье. Далее автоколонна с государственной символикой будет сопровождать наших защитников к месту выполнения задач.