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Переселенцы с востока Украины оценили жизнь в спокойной Беларуси. Подробности в "Главном эфире"

13.12.2020 11:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все познается в сравнении. Вот и переселенцы с востока Украины оценили жизнь в спокойной Беларуси, покинув родину после начала обстрелов, которые последовали после Майдана 2014 года. Ведь хочется, чтобы дети росли в мире и не боялись праздничного салюта, а в доме было тепло и не посещали мысли, как сегодня оплатить коммуналку.

Людмила Белошицкая, переселенка из Украины: "Там люди за гранью выживания. Как можно прожить на такую пенсию с такими коммунальными. Там люди нищие".


Александр Белошицкий, переселенец из Украины: "Пенсия в районе 2 тысячи гривен, а хлеб до 20 гривен. Пенсия - 100 буханок. Это свежие новости".


В постоянной рубрике "Главного эфира" "Место для жизни" расскажем, почему украинцы свое место для жизни выбрали в Беларуси и почему назад возвращаться не хотят. Смотрите сегодня в 9 вечера.

 
 
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Все познается в сравнении. Вот и переселенцы с востока Украины оценили жизнь в спокойной Беларуси, покинув родину после начала обстрелов, которые последовали...
 
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