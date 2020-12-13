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Переселенцы с востока Украины оценили жизнь в спокойной Беларуси. Подробности в "Главном эфире"
13.12.2020 11:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Все познается в сравнении. Вот и переселенцы с востока Украины оценили жизнь в спокойной Беларуси, покинув родину после начала обстрелов, которые последовали после Майдана 2014 года. Ведь хочется, чтобы дети росли в мире и не боялись праздничного салюта, а в доме было тепло и не посещали мысли, как сегодня оплатить коммуналку.
Людмила Белошицкая, переселенка из Украины: "Там люди за гранью выживания. Как можно прожить на такую пенсию с такими коммунальными. Там люди нищие".
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Все познается в сравнении. Вот и переселенцы с востока Украины оценили жизнь в спокойной Беларуси, покинув родину после начала обстрелов, которые последовали...
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