«Рассматриваем варианты внутреннего собеседования». Минобр о возможных изменениях при поступлении

Источник материала: Tut.by

По словам министра образования Игоря Карпенко, сейчас в Беларуси тщательно рассматривают вопрос о возможном совмещении школьных экзаменов и ЦТ, а также идею изменить формат вступительной кампании в вузы. Чтобы подготовить соответствующую методическую базу и программную документацию для нововведений при поступлении уйдет примерно 2 года, отметил глава ведомства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщается на сайте Министерства образования, сейчас в стране проходит комплексное обсуждение вопроса об изменении формата выпускных экзаменов в школе и совмещение их с ЦТ.

— Вопрос возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием рассматривается тщательно. Как это окончательно будет, мы определимся чуть позже, — заявил во время совещания в БГПУ им. Максима Танка Игорь Карпенко. — Мы уже проанализировали общественное мнение. Есть определенные срезы, в том числе, пакет конкретных предложений от общественности.

По словам министра, идея совместить школьные экзамены и тестирование воспринимается достаточно позитивно.

Во время совещания глава ведомства также напомнил, что ранее Александр Лукашенко ставил задачу пересмотреть формат проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения. Проходить она должна таким образом, чтобы комиссия могла видеть каждого абитуриента.

— Мы рассматриваем варианты возможного совмещения традиционного централизованного тестирования с элементом внутреннего экзамена либо внутреннего собеседования, — отметил Игорь Карпенко. — Это тоже достаточно обсуждаемая тема.

Глава ведомства сообщил, что на подготовку соответствующей методической базы и программной документации уйдет примерно 2 года.

— Согласитесь, если у нас появятся, допустим, на входе в университет внутренние экзамены, значит, по ним же надо прописать школьные программы. Их надо унифицировать для того, чтобы у каждого абитуриента было понимание, какие могут быть заданы вопросы, какие могут быть компоновки билетов на вступительном экзамене, — сказал министр. — Нужно, чтобы ребенок не терялся на экзамене и для него это не было каким-то новшеством, что поставит его в стопор. И он в силу психологической неподготовленности не сможет ответить на элементарные вопросы, которые, казалось бы, знал.

Напомним, летом Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы. Суть его в том, что при отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только (и не столько, может быть) результат тестирования.