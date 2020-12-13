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«Рассматриваем варианты внутреннего собеседования». Минобр о возможных изменениях при поступлении
13.12.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По словам министра образования Игоря Карпенко, сейчас в Беларуси тщательно рассматривают вопрос о возможном совмещении школьных экзаменов и ЦТ, а также идею изменить формат вступительной кампании в вузы. Чтобы подготовить соответствующую методическую базу и программную документацию для нововведений при поступлении уйдет примерно 2 года, отметил глава ведомства.
Как сообщается на сайте Министерства образования, сейчас в стране
— Вопрос возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием рассматривается тщательно. Как это окончательно будет, мы определимся чуть позже, — заявил во время совещания в БГПУ им. Максима Танка Игорь Карпенко. — Мы уже проанализировали общественное мнение. Есть определенные срезы, в том числе, пакет конкретных предложений от общественности.
По словам министра, идея совместить школьные экзамены и тестирование воспринимается достаточно позитивно.
Во время совещания глава ведомства также напомнил, что ранее Александр Лукашенко ставил задачу пересмотреть формат проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения. Проходить она должна таким образом, чтобы комиссия могла видеть каждого абитуриента.
— Мы рассматриваем варианты возможного совмещения традиционного централизованного тестирования с элементом внутреннего экзамена либо внутреннего собеседования, — отметил Игорь Карпенко. — Это тоже достаточно обсуждаемая тема.
Глава ведомства сообщил, что на подготовку соответствующей методической базы и программной документации уйдет примерно 2 года.
— Согласитесь, если у нас появятся, допустим, на входе в университет внутренние экзамены, значит, по ним же надо прописать школьные программы. Их надо унифицировать для того, чтобы у каждого абитуриента было понимание, какие могут быть заданы вопросы, какие могут быть компоновки билетов на вступительном экзамене, — сказал министр. — Нужно, чтобы ребенок не терялся на экзамене и для него это не было каким-то новшеством, что поставит его в стопор. И он в силу психологической неподготовленности не сможет ответить на элементарные вопросы, которые, казалось бы, знал.
Напомним, летом Александр Лукашенко
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По словам министра образования Игоря Карпенко, сейчас в Беларуси тщательно рассматривают вопрос о возможном совмещении школьных экзаменов и ЦТ, а также идею...
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