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Акции солидарности и водометы в Минске. Что происходит в Беларуси 13 декабря

13.12.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С раннего утра по столичным улицам поехала военная техника и транспорт силовиков. Были замечены даже водометы. На Уручье колонну спецтехники приветствовали люди с красно-зелеными флагами. В нескольких районах города уже проходят акции солидарности — люди с бело-красно-белой символикой выстраиваются вдоль дорог. Мы будем следить за главными событиями воскресенья 13 декабря и рассказывать о них вам. Оставайтесь с нами.


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С раннего утра по столичным улицам поехала военная техника и транспорт силовиков. Были замечены даже водометы. На Уручье колонну спецтехники приветствовали люди с...
 
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