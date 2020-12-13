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Акции солидарности и водометы в Минске. Что происходит в Беларуси 13 декабря
13.12.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С раннего утра по столичным улицам поехала военная техника и транспорт силовиков. Были замечены даже водометы. На Уручье колонну спецтехники приветствовали люди с красно-зелеными флагами. В нескольких районах города уже проходят акции солидарности — люди с бело-красно-белой символикой выстраиваются вдоль дорог. Мы будем следить за главными событиями воскресенья 13 декабря и рассказывать о них вам. Оставайтесь с нами.
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С раннего утра по столичным улицам поехала военная техника и транспорт силовиков. Были замечены даже водометы. На Уручье колонну спецтехники приветствовали люди с...
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