Что происходит в Беларуси 13 декабря

С самого утра в Минске началось движение спецтехники в различных различных районах города. На 13 декабря объявлен "Марш народного обвинения".

На проспекте спецтехнику встречают люди с красно-зелеными флагами. Тем временем читатели присылают фото, где на домах, елках, даже на льду размещены и флаги бело-красно-белого цвета.

Сообщается, что на улице Космонавтов силовики выгуливали собаку. Ранее в МВД поясняли, что служебные собаки не будут использованы при задержании граждан.

(Обновляется)