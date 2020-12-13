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Что происходит в Беларуси 13 декабря

13.12.2020 11:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С самого утра в Минске началось движение спецтехники в различных различных районах города. На 13 декабря объявлен "Марш народного обвинения".

На проспекте спецтехнику встречают люди с красно-зелеными флагами. Тем временем читатели присылают фото, где на домах, елках, даже на льду размещены и флаги бело-красно-белого цвета.

Сообщается, что на улице Космонавтов силовики выгуливали собаку. Ранее в МВД поясняли, что служебные собаки не будут использованы при задержании граждан.   

(Обновляется)

 

 
Теги: Минск
 
 
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С самого утра в Минске началось движение спецтехники в различных различных районах города. На 13 декабря объявлен "Марш народного обвинения".
 
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