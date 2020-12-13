Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. В Минске открылся VIII Белорусско-Российский молодежный форум.

На форуме планируется обсудить работу по поддержке молодежи, в частности, обозначены такие темы как "Поддержка молодёжных лидеров как укрепление кадрового потенциала специалистов, работающих с молодежью", "Сотрудничество России и Беларуси в развитии и поддержке волонтерства (добровольчества)", "Трудоустройство молодежи и программы по ее поддержке".

Мероприятие посетит посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев, вечером запланирована встреча участников форума с министром образования Беларуси Игорем Карпенко, министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, председателем Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александром Шумилиным.