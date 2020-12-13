ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выпускные экзамены в школах могут совместить с ЦТ

13.12.2020 11:51 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Выпускной экзамен в белорусских школах могут совместить с ЦТ. По мнению специалистов, для этого понадобится полтора-два года. За это время подготовят необходимую методическую базу и программную документацию. Кроме того, планируют ввести и внутренний экзамен в вузах. А чтобы для абитуриентов такие изменения не были новшеством, учащихся в школах будут готовить заранее.

К слову, до 1 апреля будут установлены цифры приема в вузы и контрольные цифры приема. В целом же вступительная кампания в 2021 году практически останется без изменений. Пересмотрят только подходы по целевому набору, а именно планируют снять ограничения на востребованные специальности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпускной экзамен в белорусских школах могут совместить с ЦТ. По мнению специалистов, для этого понадобится полтора-два года. За это время подготовят необходимую...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сегодня участники патриотической акции "За единую Беларусь" выйдут поддержать военнослужащих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика