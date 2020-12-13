Минздрав рассказал о количестве пострадавших от гололеда и холода за последние сутки

Источник материала: Tut.by

Миздрав сообщил о пострадавших с холодовыми и гололедными травмами за сутки с 12 на 13 декабря. Всего по стране за помощью обратилось 972 человека.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

В Брестской области обратились за медицинской помощью 80 человек пострадавших от гололеда. Амбулаторную помощь получили 76, госпитализированы 4. Все пострадавшие получили гололедную травму.

В Витебской области обратились за медицинской помощью 267 человек. Амбулаторную помощь получили 249, госпитализированы — 18. У 266 пострадавших — гололедная травма, у одного — холодовая.

В Гомельской области из-за гололеда обратились за медицинской помощью 300 человек. Из них 276 получили помощь амбулаторно, 24 — госпитализированы.

В Гродненской области обратились за медицинской помощью 20 человек, пострадавших от гололеда. Из них 17 получили помощь амбулаторно, трое пациентов госпитализированы.

В Могилевской области за медицинской помощью обратились 159 человек. Из них 151 пациент получил помощь амбулаторно, 8 пациентов госпитализированы. Все травмы — гололедные.

В Минской области за прошедшие сутки зарегистрировано 104 обращения. Из них — 77 пациентов получили помощь амбулаторно, а 27 — госпитализированы. Из всех пострадавших — у 102 пациентов диагностированы гололедные травмы, у двух — холодовые.

В столице за прошедшие сутки поступило 42 обращения. Из них — 33 пациента получили помощь амбулаторно, 9 — госпитализированы. Из всех травм — 41 гололедная и одна холодовая.

В связи с изменением погодных условий Минздрав напомнил о том, что нужно быть осторожными и рассказал о потенциально травмоопасных местах в период гололеда:

— ступеньки подъездов;

— ступеньки подземных переходов, в том числе метрополитена;

— остановки общественного транспорта;

— горки, в том числе детские.