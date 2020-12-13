ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда

13.12.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на 13 декабря в Беларуси. На отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Об этом сообщают в Белгидромете.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

«13 декабря (воскресенье), в период с 12 до 17 часов, по юго-восточной половине Беларуси ожидается гололед, на дорогах гололедица, которые сохранятся до конца дня и в течение суток 14 декабря (понедельник)», — отметили в Белгидромете.

По данным синоптиков, в воскресенье на территории республики будет облачно. Местами по стране прогнозируются мокрый снег, дождь и слабый туман. Ожидается юго-восточный ветер 5−10 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит −1…+4°C.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске открылся VIII Белорусско-Российский молодежный форум
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика