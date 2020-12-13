В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда

Источник материала: Tut.by

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на 13 декабря в Беларуси. На отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Об этом сообщают в Белгидромете.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

«13 декабря (воскресенье), в период с 12 до 17 часов, по юго-восточной половине Беларуси ожидается гололед, на дорогах гололедица, которые сохранятся до конца дня и в течение суток 14 декабря (понедельник)», — отметили в Белгидромете.

По данным синоптиков, в воскресенье на территории республики будет облачно. Местами по стране прогнозируются мокрый снег, дождь и слабый туман. Ожидается юго-восточный ветер 5−10 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит −1…+4°C.