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В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда
13.12.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на 13 декабря в Беларуси. На отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Об этом сообщают в Белгидромете.
«13 декабря (воскресенье), в период с 12 до 17 часов, по юго-восточной половине Беларуси ожидается гололед, на дорогах гололедица, которые сохранятся до конца дня и в течение суток 14 декабря (понедельник)», — отметили в Белгидромете.
По данным синоптиков, в воскресенье на территории республики будет облачно. Местами по стране прогнозируются мокрый снег, дождь и слабый туман. Ожидается юго-восточный ветер 5−10 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит −1…+4°C.
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Это сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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