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"100 идей для Беларуси" от молодежи Витебской области. В Орше определили авторов лучших инновационных стартапов. 4 десятка претендентов из всех районов области, креативные предложения в самых разных отраслях - от фармакологии и медицины до космических технологий и нефтехимии. Так, команда Полоцкого госуниверситета озадачилась созданием виртуальной реальности для отработки навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. Творческий коллектив 4-й витебской школы в соавторстве со студентами госуниверситета имени Машерова придумал способ продвижения национальных брендов через инстаграм-маски, а будущие инженеры Витебского филиала Белорусской академии связи разработали робот-погрузчик, управляемый мобильным телефоном из любой точки мира. Он может быть полезен не только в крупных товарных комплексах, но и в портах, воздушных гаванях, на горнодобывающих площадках. Также умная машина с помощью видеокамеры передает оператору картинку происходящего рядом.

Евгений Харитонов, студент Витебского филиала Белорусской государственной академии связи: "100 идей для Беларуси" - конкурс очень хороший. Он дает людям придумывать что-то новое, что можно ввести в производство, что будет актуально через много-много лет, что заменит старую технику и уменьшит затраты предприятий".

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ: "По итогам прошлого года, 9-го сезона, Витебская область по республике заняла 4 первых места в своих номинациях. Наши ребята отработали с нами целый год, популяризировали свои проекты, что они приняли участие в конкурсе инновационных технологий. Сегодня на их проекты написаны уже бизнес-планы".

Республиканский финал 10-го, юбилейного, сезона молодежного проекта "100 идей для Беларуси" состоится в Минске в феврале.