Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 декабря. Жители Минска и ряда других городов 13 декабря вновь выходят на воскресные марши сторонников перемен.

Четвертое воскресенье подряд акции проходят в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах. Так, в Минске, не дожидаясь полудня, вышли на улицу жители Грушевки, Каменной Горки, Зеленого Луга и других районов.

В Заславле (Минский район) марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции.

Также люди вышли на марш в Гродно.

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую на проспекте Независимости встречали участники автопробега в поддержку Александра Лукашенко. Также спецтехника замечена на въезде в город со стороны Партизанского проспекта.

Спецтехника силовиков, как и в прошлое воскресенье, рассредоточена в районах города. На улицах Минска замечены и водометы (при этом сегодня мороз).

Примечательно, что в центре столицы нет ни силовиков, ни спецтехники.

Впервые за 18 недель в воскресенье в Минске не закрыта ни одна станция метро и не отключен интернет.

Сегодня в Минске и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш народного обвинения. Это уже восемнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске, Гродно, Заславле люди вновь вышли на воскресные марши Минск, 13 декабря. Жители Минска и ряда других городов 13 декабря вновь выходят на воскресные марши сторонников перемен. Четвертое воскресенье подряд акции проходят...

БелаПАН.