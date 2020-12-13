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"За единую Беларусь". Патриотическая акция стартовала в столичном микрорайоне Уручье

13.12.2020 13:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Cегодня участники традиционного воскресного автопробега вышли в поддержку военнослужащих. Патриотическая акция стартовала в столичном микрорайоне Уручье со встречи автоколонн с защитниками правопорядка. Государственные флаги и слова поддержки в адрес ребят, которые стоят на страже мира и спокойствия в Беларуси, звучат с самого раннего утра. Выезжая из части, они должны помнить, что народ страны с ними в одном строю.

География патриотических автопробегов "За единую Беларусь" расширяется еженедельно: десятки городов, все области. Более того, участники автопробегов посещают легендарные заводы и памятные места страны. Цель - объединиться, стать еще сильнее и высказать свою гражданскую позицию.

 
 
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Cегодня участники традиционного воскресного автопробега вышли в поддержку военнослужащих. Патриотическая акция стартовала в столичном микрорайоне Уручье со...
 
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