"За единую Беларусь". Патриотическая акция стартовала в столичном микрорайоне Уручье

Источник материала: БT

Cегодня участники традиционного воскресного автопробега вышли в поддержку военнослужащих. Патриотическая акция стартовала в столичном микрорайоне Уручье со встречи автоколонн с защитниками правопорядка. Государственные флаги и слова поддержки в адрес ребят, которые стоят на страже мира и спокойствия в Беларуси, звучат с самого раннего утра. Выезжая из части, они должны помнить, что народ страны с ними в одном строю.

География патриотических автопробегов "За единую Беларусь" расширяется еженедельно: десятки городов, все области. Более того, участники автопробегов посещают легендарные заводы и памятные места страны. Цель - объединиться, стать еще сильнее и высказать свою гражданскую позицию.