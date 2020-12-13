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Подросткам расскажут о белорусских святынях через интернет-платформы

13.12.2020 13:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Важность белорусских святынь - Жировичской иконы Божией Матери и монастыря, где хранится реликвия - перескажут языком современного поколения. А именно через социальные сети и видеоконтент Агентства теленовостей. Такой IT-формат духовного воспитания молодежи обсуждался на вторых Рождественских чтениях. Представителей 20-ти городов Минской области собрали для дискуссии на скайп-площадке. Представители облисполкома и митрополии в поисках актуальных инструментов, чтобы подростки действительно заинтересовались христианским образованием. Ведь немногие знают, что в древности иконе Матери Божией Жировичской поклонялись даже римляне, а сегодня она входит в сотню самых значимых православных образов мира.

В Борисове проходят курсы по основам православной культуры для школьников

Напомним, в марте Белорусская православная церковь и Министерство образования подписали программу сотрудничества на ближайшую пятилетку. Мероприятия на 37 листах. Так, в школах Борисова проводят факультативы по основам православной культуры. С детьми обсуждают церковную историю и традиции.

 
Теги: Новости
 
 
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Важность белорусских святынь - Жировичской иконы Божией Матери и монастыря, где хранится реликвия - перескажут языком современного поколения. А именно через...
 
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