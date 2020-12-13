Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 декабря. В разных районах Минска, где сегодня проходят локальные марши сторонников перемен, силовики задерживают на улицах местных жителей.

Очевидцы в телеграм-каналах и чатах, а также соцсетях сообщают о задержаниях на улице Неманской, возле метро "Спортивная", в микрорайоне Уручье.

Сегодня в Минске и других городах проходит "Марш народного обвинения". Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.

В Минске жители вышли на марши во многих районах – Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Красный Бор. Люди также собрались на символической "площади Перемен", после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко.

Усиленные группы силовиков в полной амуниции сегодня патрулируют столичные улицы в районах, где ранее проходили воскресные марши. Так, много силовиков замечено в районе "Маяк Минска", на улице Раковская, в Уручье.

В Заславле марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодородэной станции. Также люди вышли на марш в Гродно.

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую на проспекте Независимости встречали участники автопробега в поддержку Александра Лукашенко. Также спецтехниам была замечена на въезде в город со стороны Партизанского проспекта.

Сегодня в Минске и других городах проходит Марш народного обвинения. Это уже восемнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В разных районах Минска силовики задерживают на улицах местных жителей Минск, 13 декабря. В разных районах Минска, где сегодня проходят локальные марши сторонников перемен, силовики задерживают на улицах местных жителей. ...

БелаПАН.