На плантациях лесхозов готовят к продаже ели

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Ожидание Нового года у многих ассоциируется с запахом хвои. А купить символ наступающего праздника - елку или новогодний букет - можно в лесхозах по всей стране. Цена на иглистый товар отличается в зависимости от места продажи. Выращивают хвойных красавиц на специальных плантациях, а также в лесных питомниках. Европейские, голубые, в горшках, кроме елей, можно выбрать декоративные сосны и кедры. Понравившуюся елку со специальным разрешением лесного хозяйства можно приобрести и непосредственно с делянки.

С 21 декабря в столице заработают елочные базары. Только в Минске более 80 точек продаж. Также развернут активную торговлю в поселках под столицей - в Боровлянах, Сенице, Валерьяново.