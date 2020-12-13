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«По дороге домой встретил трех мужчин». В Лиде на проезжей части нашли тело 41-летнего жителя

13.12.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде на проезжей части нашли мужчину без признаков жизни, сообщает телеграм-канал Следственного комитета. В этот день он освободился из центра изоляции правонарушений, где отбывал наказание за семейный скандал.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным Следственного комитета, ночью 12 декабря им поступило сообщение от сотрудников скорой помощи: на проезжей части в Лиде обнаружено тело 41-летнего мужчины без признаков жизни с телесными повреждениями.

— Предварительно установлено, что потерпевший ночью 12 декабря освободился из центра изоляции правонарушений, где отбывал наказание за семейный скандал, и направлялся домой, — сообщает СК. — По дороге он встретил мужчин, которые избили его и скрылись. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 38-летнего, 18-летнего и 17-летнего жителей Лиды.

Возбуждено уголовное дело по ст. 139 (Убийство, совершенное группой лиц) УК РБ. Подозреваемые задержаны. С их участием проводятся следственные действия.

 
 
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В Лиде на проезжей части нашли мужчину без признаков жизни, сообщает телеграм-канал Следственного комитета. В этот день он освободился из центра изоляции...
 
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