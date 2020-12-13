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По данным правозащитников, не менее 10 человек задержано на этот час во время локальных маршей
13.12.2020 14:51 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 декабря. Не менее 10 человек, по данным правозащитников, задержано на этот час во время локальных маршей. Список первых задержанных публикует
Помимо жителей Минска в списке один житель Смолевичей (Минская область).
Сегодня в Минске и других городах проходит Марш народного обвинения. Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.
В Минске жители вышли на марши во многих районах (Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Новая Боровая, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Красный Бор, Ждановичи, Чижовка, Курасовщина, Масюковщина, Веснянка).
Люди также собрались на символической "площади Перемен", после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко.
Очевидцы в телеграм-каналах и чатах сообщают о задержаниях (в некоторых случаях жестких, с применением спецсредств) на улицах Неманской, Кириенко, Одоевского, Бельского, Жуковского, возле метро "Спортивная", в микрорайоне Уручье (улица Городецкого). Силовики разогнали участников марша на улице Маяковского.
В Заславле (Минский район) марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марши в Бресте, Гродно, Новогрудке (Гродненская область), агрогородке Прилуки (Минский район), Смолевичах, ряде других населенных пунктов.
БелаПАН.
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Минск, 13 декабря. Не менее 10 человек, по данным правозащитников, задержано на этот час во время локальных маршей. Список первых задержанных публикует spring96.org. Помимо...
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