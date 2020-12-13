ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По данным правозащитников, не менее 10 человек задержано на этот час во время локальных маршей

13.12.2020 14:51 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 декабря. Не менее 10 человек, по данным правозащитников, задержано на этот час во время локальных маршей. Список первых задержанных публикует spring96.org.

Помимо жителей Минска в списке один житель Смолевичей (Минская область).

Сегодня в Минске и других городах проходит Марш народного обвинения. Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.

В Минске жители вышли на марши во многих районах (Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Новая Боровая, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Красный Бор, Ждановичи, Чижовка, Курасовщина, Масюковщина, Веснянка).

Люди также собрались на символической "площади Перемен", после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко.

Очевидцы в телеграм-каналах и чатах сообщают о задержаниях (в некоторых случаях жестких, с применением спецсредств) на улицах Неманской, Кириенко, Одоевского, Бельского, Жуковского, возле метро "Спортивная", в микрорайоне Уручье (улица Городецкого). Силовики разогнали участников марша на улице Маяковского.

В Заславле (Минский район) марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марши в Бресте, Гродно, Новогрудке (Гродненская область), агрогородке Прилуки (Минский район), Смолевичах, ряде других населенных пунктов.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 декабря. Не менее 10 человек, по данным правозащитников, задержано на этот час во время локальных маршей. Список первых задержанных публикует spring96.org. Помимо...
 
Новости дня
Новости общества
 
«По дороге домой встретил трех мужчин». В Лиде на проезжей части нашли тело 41-летнего жителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика