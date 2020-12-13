Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 декабря. Не менее 10 человек, по данным правозащитников, задержано на этот час во время локальных маршей. Список первых задержанных публикует spring96.org .

Помимо жителей Минска в списке один житель Смолевичей (Минская область).

Сегодня в Минске и других городах проходит Марш народного обвинения. Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.

В Минске жители вышли на марши во многих районах (Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Новая Боровая, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Красный Бор, Ждановичи, Чижовка, Курасовщина, Масюковщина, Веснянка).

Люди также собрались на символической "площади Перемен", после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко.

Очевидцы в телеграм-каналах и чатах сообщают о задержаниях (в некоторых случаях жестких, с применением спецсредств) на улицах Неманской, Кириенко, Одоевского, Бельского, Жуковского, возле метро "Спортивная", в микрорайоне Уручье (улица Городецкого). Силовики разогнали участников марша на улице Маяковского.

В Заславле (Минский район) марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марши в Бресте, Гродно, Новогрудке (Гродненская область), агрогородке Прилуки (Минский район), Смолевичах, ряде других населенных пунктов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По данным правозащитников, не менее 10 человек задержано на этот час во время локальных маршей Минск, 13 декабря. Не менее 10 человек, по данным правозащитников, задержано на этот час во время локальных маршей. Список первых задержанных публикует spring96.org. Помимо...

БелаПАН.