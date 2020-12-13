|
Число задержанных во время локальных маршей превысило 30 человек, сообщают правозащитники
13.12.2020 15:23 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 декабря. По данным правозащитников, во время локальных маршей (на 14.55) задержано 33 человека. Список имен и фамилий публикует
Помимо жителей Минска в списке трое жителей Смолевичей (Минская область) и один — Бреста.
Сегодня в Минске и других городах проходит Марш народного обвинения. Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.
В Минске жители вышли на марши во многих районах (Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Новая Боровая, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Красный Бор, Ждановичи, Чижовка, Курасовщина, Масюковщина, Веснянка).
Люди также собирались на символической "площади Перемен", после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко, и в районе метро "Пушкинская", на месте гибели Александра Тарайковского.
Очевидцы в телеграм-каналах и чатах сообщают о задержаниях (в некоторых случаях жестких, с применением спецсредств) на улицах Неманской, Кириенко, Одоевского, Бельского, Жуковского, Хмелевского возле метро "Спортивная", в микрорайоне Уручье (улицы Городецкая, Ложинская). Силовики разогнали участников марша на улице Маяковского.
В Заславле (Минский район) марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марши в Бресте, Гродно, Могилеве, Новополоцке (Витебская область), Новогрудке (Гродненская область), агрогородке Прилуки (Минский район), Смолевичах, некоторых других населенных пунктах.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 декабря. По данным правозащитников, во время локальных маршей (на 14.55) задержано 33 человека. Список имен и фамилий публикует spring96.org. Помимо жителей Минска в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)