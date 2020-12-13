Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 декабря. По данным правозащитников, во время локальных маршей (на 14.55) задержано 33 человека. Список имен и фамилий публикует spring96.org .

Помимо жителей Минска в списке трое жителей Смолевичей (Минская область) и один — Бреста.

Сегодня в Минске и других городах проходит Марш народного обвинения. Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.

В Минске жители вышли на марши во многих районах (Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Новая Боровая, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Красный Бор, Ждановичи, Чижовка, Курасовщина, Масюковщина, Веснянка).

Люди также собирались на символической "площади Перемен", после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко, и в районе метро "Пушкинская", на месте гибели Александра Тарайковского.

Очевидцы в телеграм-каналах и чатах сообщают о задержаниях (в некоторых случаях жестких, с применением спецсредств) на улицах Неманской, Кириенко, Одоевского, Бельского, Жуковского, Хмелевского возле метро "Спортивная", в микрорайоне Уручье (улицы Городецкая, Ложинская). Силовики разогнали участников марша на улице Маяковского.

В Заславле (Минский район) марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марши в Бресте, Гродно, Могилеве, Новополоцке (Витебская область), Новогрудке (Гродненская область), агрогородке Прилуки (Минский район), Смолевичах, некоторых других населенных пунктах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число задержанных во время локальных маршей превысило 30 человек, сообщают правозащитники Минск, 13 декабря. По данным правозащитников, во время локальных маршей (на 14.55) задержано 33 человека. Список имен и фамилий публикует spring96.org. Помимо жителей Минска в...

БелаПАН.