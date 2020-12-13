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Умер "голос Кремля", диктор Евгений Хорошевцев
13.12.2020 15:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Российский актер Евгений Хорошевцев, известный как "голос Кремля", скончался в воскресенье, эту информацию подтвердили в пресс-службе президента России.
Хорошевцев скончался в воскресенье на 78-м году жизни. Соболезнования родным и близким диктора выразил президент РФ Владимир Путин.
© Sputnik / Владимир Вяткин
"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Хорошевцев в свое время учился у знаменитого Юрия Левитана.
Голос Хорошевцева звучал на торжественных мероприятиях, в которых участвовал Путин, в том числе и на инаугурации главы государства, которая прошла 7 мая 2018 года.
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Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Евгения Александровича.
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